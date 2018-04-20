Московский пиарщик два года занимался очернением Севастополя в анонимном телеграм-канале

Оппозиционный блог «Дионис Терруарович Апостолаки» в мессенджере Телеграм вел московский пиарщик Игорь Рябов, которого связывают с вице-премьером правительства Крыма Дмитрием Полонским, сообщил экс-сотрудник крымской администрации Леонид Дегтярев, сообщает информационное агентство Inter Right.

Летом 2017 года Дегтярева самого подозревали в веденииканала из-за опубликованной в нем фотографии. Он был сотрудником Корпорации развития Крыма, и версия быстро прижилась в онлайн-сообществе. Однако по факту его подставил коллега Игорь Рябов — член консультативного совета при главе республики Сергее Аксенове и руководитель экспертной группы «Крымский проект». Онсохранил скриншот Дегтярева из рабочего чата и разместил его в своем канале. Рябов, в прошлом работавший PR-специалистом в Москве, прибыл в Крым для ведения проекта «Апостолаки».

– Все в правительстве Крыма это знают. Да и всем в региональной информационной тусовке известно, что автор «Апостолаки» — это московский политтехнолог Игорь Рябов. Мне он сам признался в этом, — заявил Дегтярев.

В задачи проекта входило планомерное очернениеСевастополя. Различные байки и домыслы выдавались за инсайды, одним из поставщиков которых, по словам Дегтярева, иногда становился министр информационной политики республики Крым Дмитрий Полонский. Вместе с Рябовым он посещал медиафорум и другие мероприятия правительства. Дегтярев пояснил, что не боится потенциальных судебных разбирательств и располагает неопровержимыми доказательствами, в том числе электронной перепиской.

Новости по теме
Следующая новость Эксперты оценили интригу на президентских выборах и шансы кандидатов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО