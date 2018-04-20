Московский пиарщик два года занимался очернением Севастополя в анонимном телеграм-канале

Оппозиционный блог «Дионис Терруарович Апостолаки» в мессенджере Телеграм вел московский пиарщик Игорь Рябов, которого связывают с вице-премьером правительства Крыма Дмитрием Полонским, сообщил экс-сотрудник крымской администрации Леонид Дегтярев, сообщает информационное агентство Inter Right.

Летом 2017 года Дегтярева самого подозревали в веденииканала из-за опубликованной в нем фотографии. Он был сотрудником Корпорации развития Крыма, и версия быстро прижилась в онлайн-сообществе. Однако по факту его подставил коллега Игорь Рябов — член консультативного совета при главе республики Сергее Аксенове и руководитель экспертной группы «Крымский проект». Онсохранил скриншот Дегтярева из рабочего чата и разместил его в своем канале. Рябов, в прошлом работавший PR-специалистом в Москве, прибыл в Крым для ведения проекта «Апостолаки».

– Все в правительстве Крыма это знают. Да и всем в региональной информационной тусовке известно, что автор «Апостолаки» — это московский политтехнолог Игорь Рябов. Мне он сам признался в этом, — заявил Дегтярев.

В задачи проекта входило планомерное очернениеСевастополя. Различные байки и домыслы выдавались за инсайды, одним из поставщиков которых, по словам Дегтярева, иногда становился министр информационной политики республики Крым Дмитрий Полонский. Вместе с Рябовым он посещал медиафорум и другие мероприятия правительства. Дегтярев пояснил, что не боится потенциальных судебных разбирательств и располагает неопровержимыми доказательствами, в том числе электронной перепиской.